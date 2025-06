Cernusco verso il ballottaggio | strappo tra Colombo e Radaelli

A Cernusco sul Naviglio si accende il clima elettorale: il ballottaggio si avvicina e il conflitto tra Paola Colombo e Danilo Radaelli scuote il panorama politico locale. Con un 22,3% di elettori che si sentono trascurati, la tensione cresce. Questo episodio mette in luce una sfida più ampia: come attrarre e coinvolgere i cittadini in un contesto di crescente disaffezione verso la politica? L'epilogo è imminente. Chi avrà la meglio?

Cernusco sul Naviglio (Milano) – “Uno schiaffo al 22,3% degli elettori”. Così Danilo Radaelli commenta il diniego di Paola Colombo (Pd, Avs-Cernusco Possibile, Cernusco per tutti) all’ apparentamento, dopo che lui si era fatto avanti con un pacchetto di voti pesantissimo, nonostante sia lei a doverla spuntare domenica e lunedì contro Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, Cernusco al Centro e centrodestra). La vicesindaca al primo turno ha conquistato il 37,2% delle preferenze, l’ex consigliere Radaelli ha cambiato le sorti della competizione pescando consenso nella stessa famiglia alla testa della storica lista Vivere Cernusco e della neonata Adesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco verso il ballottaggio: strappo tra Colombo e Radaelli

Segui queste discussioni su X

rosario musmeci (@rosariomusmeci) Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cernusco verso il ballottaggio: strappo tra Colombo e Radaelli

ilgiorno.it scrive: Cernusco sul Naviglio (Milano ... è arrivato il divorzio e la riunione non si celebrerà in queste manovre di avvicinamento al ballottaggio. “Ci siamo sentiti umiliati - aggiunge segnando una distanza ...

A Cernusco il Pd vuole fare da solo. E il centrodestra prova a corteggiare i civici di centrosinistra

Si legge su milanotoday.it: Verso il ballottaggio: il Pd ha rifiutato l'apparentamento con Vivere Cernusco, vincitore "morale" del primo turno con oltre il 22% per il suo candidato sindaco. E il centrodestra prova a corteggiarlo ...

Cernusco, spoglio a rilento. Ma sarà ballottaggio tra Colombo e Mereghetti

Lo riporta msn.com: A sorpresa la candidata del centrosinistra si aggiudica il primo round. Centrodestra deluso. Già partite le manovre per gli apparentamenti.