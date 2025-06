Cernusco sul Naviglio schianto tra auto e moto | gravissima una donna di 53 anni

Incidente tragico a Cernusco sul Naviglio: una donna di 53 anni lotta tra la vita e la morte dopo uno scontro con un’auto, mentre un uomo di 47 anni, anch'egli coinvolto, riporta ferite. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull'importanza di comportamenti responsabili alla guida, specialmente in un momento in cui crescono le vendite di moto. È tempo di riflettere su come ognuno di noi può contribuire a rendere le strade più sicure.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 4 giugno 2025 – Una donna di 53 anni è ricovera in gravissime condizione dopo un incidente tra una moto e un’automobile a Cernusco su Naviglio. Ferito anche un uomo di 47 anni. I due, secondo le prime informazioni erano in sella a una Harley Davidson. Lo schianto. Incidente avvenuto in via Fiume attorno alle 23 martedì 3 giugno. La moto proveniva da via Cadore è all' incrocio semaforico si è scontrata con una autovettura proveniente da via Carlo Alberto Dalla Chiesa L’impatto. Dopo l'impatto la motocicletta è stata trascinata per alcuni metri e finendo tra un palo della luce e un muro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco sul Naviglio, schianto tra auto e moto: gravissima una donna di 53 anni

