Cerno travolge la sinistra | occupa il Parlamento contro i suoi stessi elettori

Protesta delle opposizioni al Senato dove il decreto Sicurezza √® diventato legge. La sinistra imita i blocchi stradali che, a quanto pare, non vuole che siano aboliti. Peccato che gli elettori di Pd e M5s, come dimostrano i sondaggi, sono in tutto e per tutto d'accordo con quanto deciso dal governo in materia di sicurezza e immigrazione. Il punto con il direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it