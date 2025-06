Cerno smaschera Serracchiani | Sul referendum hai cambiato idea! Rissa in studio Vespa s’infuria video

In un acceso dibattito televisivo, Cerno smaschera serracchiani sui cambi di opinione riguardo al referendum: tra passaggi politici e alleanze, le divergenze emergono con forza. La tensione si infiamma in studio, rivelando quanto le posizioni ideologiche possano oscillare nel tempo. Ma cosa succederà ora? Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa scintillante lite in diretta.

“Non vado a votare perché sono amico di Elly Schlein, questa è la differenza tra noi due. Questa è la differenza, che io non cambio idea.”. Faceva riferimento al Jobs Act – oggetto del referendum della sinistra – votato dalla Serracchiani quando era una fedelissima di Renzi. Durante la puntata di Porta a Porta andata in onda il 3 giugno si è verificato un acceso scontro tra Debora Serracchian i, deputata del Partito Democratico, e Tommaso Cerno, ex senatore e direttore del quotidiano Il Tempo. Il dibattito, incentrato sul decreto legge Sicurezza, è rapidamente degenerato in un confronto personale, con toni sempre più accesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cerno smaschera Serracchiani: “Sul referendum hai cambiato idea!”. Rissa in studio, Vespa s’infuria (video)

