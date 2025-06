Cerco una nuova casa in cui stare bene | Sara Marino conferma la rottura con l’ex fidanzato Tananai

Sara Marino annuncia la rottura con Tananai, ma non si perde d'animo: "Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto". Questa frase non è solo un semplice annuncio, è un invito a riflettere su come le nuove fasi della vita possano trasformarsi in opportunità. In un periodo in cui molti cercano spazi personali e benessere, la ricerca di un nuovo "nido" diventa simbolo di rinascita e crescita. Pronti a seguire il suo viaggio?

“Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”. Con queste poche parole in una story su Instagram l’architetto Sara Marino, classe ’97, ha ufficializzato tra le righe la fine della relazione con Tananai. Già da qualche settimana erano circolate voci in merito alla rottura. I due stavano assieme dal 2021, nello stesso anno lei è comparsa nel video di “Esagerata”. L’amore era stato anche celebrato nel duetto di Tananai con ThaSup in “sci@ll@” con i versi: “ La mia tipa è un architetto, che bello. Può ricostruire i club che ho distrutto “. Lo scorso ottobre Tananai aveva dichiarato a Il Corriere della Sera: “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cerco una nuova casa in cui stare bene”: Sara Marino conferma la rottura con l’ex fidanzato Tananai

