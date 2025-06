Cerco una nuova casa Gli scatoloni confermano le voci | è addio tra il cantante italiano e la fidanzata

Tra scatoloni e voci di addio, il mondo della musica italiana si prepara a un nuovo capitolo. La coppia, sempre ammirata per la loro riservatezza e affinità, sembra aver deciso di prendere strade separate. Un cambiamento che scuote i fan e apre uno spiraglio di curiosità su ciò che ci aspetta. Ma quali sono le verità nascoste dietro questo addio? Scopriamolo insieme.

La relazione tra il cantante e la compagna, una delle coppie più riservate ma amate nel panorama pop italiano, sembra essere giunta al capolinea. Dopo mesi di rumor insistenti e segnalazioni sparse sui social, a confermare — almeno indirettamente — la rottura sarebbe stata proprio lei, con un post emblematico pubblicato sul suo profilo Instagram. L’immagine mostra un contenitore in plexiglas con un’etichetta che recita “Casa di Sara”, accompagnata dalla didascalia: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e suggeriscono un imminente trasloco, probabilmente legato alla fine della convivenza con il cantautore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it