Cercasi guardie ambientali | Servono forze fresche

Unisciti alla lotta per la salvaguardia del nostro ambiente! Il Comune di Varese cerca nuove Guardie Ecologiche Volontarie per proteggere le bellezze naturali del territorio. Durante i weekend, potrai scoprire come contribuire attivamente all'ecosistema locale presso i banchetti informativi in centro e al lido della Schiranna. Essere parte di questo progetto non è solo un'opportunità , ma un modo per fare la differenza nel tuo comune. Non perdere l'occasione!

Nuove Gev cercasi. Il Comune di Varese lancia una campagna per invitare i cittadini ad unirsi al gruppo locale delle Guardie Ecologiche Volontarie. Si partirà nei prossimi weekend con banchetti informativi installati per le vie del centro e, nel corso della stagione di balneazione del lago, lungo il lido della Schiranna. Diventare Gev è un’opportunità che possono cogliere tutti i cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Come previsto dalla normativa di Regione Lombardia si diventa Gev a seguito della frequentazione di un corso di formazione a partecipazione gratuita tra quelli attivati su tutto il territorio, al termine del quale bisogna superare un esame davanti a una commissione regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cercasi guardie ambientali: "Servono forze fresche"

