C’erano una volta le degustazioni in cantina | ecco come stanno cambiando

Nel mondo delle cantine, l'innovazione sta sovvertendo le tradizioni! Dimenticate le classiche degustazioni: oggi, il vino si sposa con esperienze inaspettate. Immaginate di assaporare un rosso pregiato mentre fate yoga circondati da capre curiose o di esplorare i vigneti in compagnia di simpatici asini. Scoprite come le aziende vinicole si reinventano per attrarre una nuova generazione di appassionati, trasformando ogni visita in un'avventura indimenticabile!

Scordatevi le solite visite, oggi le aziende cercano di incuriosire i giovani attraverso attività parallele, come wine tasting con gli asini o yoga con le capre.

