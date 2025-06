Centri estivi per minori online il Catalogo comunale di Bari

Scopri il ricco ventaglio di opportunità che Bari offre ai più giovani per un’estate indimenticabile! Il catalogo comunale 2025, con ben 52 centri estivi tra associazioni, circoli sportivi, parrocchie e cooperative, è ora disponibile sul portale ufficiale. Un'occasione imperdibile per genitori e bambini di scegliere attività coinvolgenti e sicure, pensate per favorire crescita, divertimento e socializzazione. Contestualmente...

Nell'elenco sono state inserite 52 diverse realtà, tra associazioni, circoli sportivi, parrocchie, comitati e cooperative. È stato pubblicato, sul portale istituzionale dell'amministrazione locale, il catalogo comunale dei 'Centri Estivi della Città di Bari - Annualità 2025'. Contestualmente. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Centri estivi per minori, online il Catalogo comunale di Bari

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

