Centri estivi i conti non tornano Le mamme | Posti insufficienti e i privati hanno costi proibitivi – Le storie

Centri estivi: una risorsa fondamentale per le famiglie, ma non senza criticità. Mentre i genitori lottano per trovare un posto per i loro bambini, emerge un problema allarmante: i costi elevati dei servizi privati e la scarsità di posti disponibili. In un'epoca in cui il lavoro e la famiglia chiedono sempre più equilibrio, è cruciale riflettere su come garantire a tutti le stesse opportunità. La mancanza di soluzioni adeguate potrebbe compromettere il futuro delle nuove generazioni.

Centri estivi, salvezza e condanna. Perché c’è chi lavora anche tutto il giorno e non ha una rete familiare che possa gestire i bambini una volta finita la scuola. E non ci sono solo i genitori che trovano posto nei centri estivi comunali oppure organizzati dall’oratorio, a prezzi accessibili. C’è chi (pur lavorando) resta fuori dalle graduatorie e chi non può permettersi quelli privati, né tantomeno la babysitter. Non è isolato il caso della 37enne Daniela Garofalo, mamma di due figli di 3 e 12 anni che ha raccontato a ‘Prima Lecco’ di aver dovuto chiedere un prestito per poter mandare sua figlia al centro estivo, suscitando molte reazioni anche sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Centri estivi, i conti non tornano. Le mamme: “Posti insufficienti e i privati hanno costi proibitivi” – Le storie

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Segui queste discussioni su X

Pubblicato l’avviso di contributo alle famiglie per la frequenza ai centri estivi accreditati nell’ambito del progetto di conciliazione vita-lavoro 2025 Tweet live su X

#CentriEstivi 2025: ancora troppo cari! Fino a 704€/mese. Le famiglie si organizzano tra tate condivise, nonni e ferie a turno. https://federconsumatori.it/centri-estivi-ancora-troppo-cari-70400-euro-al-mese-a-figlio-nelle-strutture-private-39600-euro-in-quell Tweet live su X

+++ Finisce la scuola, iniziano i #centriestivi. I prezzi? Una stangata +++ https://helpconsumatori.it/primo-piano/finisce-la-scuola-iniziano-i-centri-estivi-i-prezzi-una-stangata/… via @helpconsumatori Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centri estivi, i conti non tornano. Le mamme: “Posti insufficienti e i privati hanno costi proibitivi” – Le storie

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Centri estivi, salvezza e condanna. Perché c’è chi lavora anche tutto il giorno e non ha una rete familiare che possa gestire i bambini una volta finita la scuola. E non ci sono solo i genitori che ...

Saldi estivi, i conti non tornano. Neanche i turisti fanno salire gli affari

Segnala lanazione.it: Secondo i commercianti del centro sono questi i motivi per cui i saldi della stagione estiva non fanno decollare ... Quello che ho notato è che i clienti tornano solo quando il capo è ormai ...

Centri estivi, una “retta sospesa” per le famiglie che non possono pagare la quota

Segnala ilmessaggero.it: Un meccanismo solidale che consentirà anche alle famiglie con meno disponibilità economiche di poter iscrivere i propri figli ai centri estivi comunali. È la ...