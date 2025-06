Centri dentistici chiusi all' improvviso M5S presenta interrogazione all' Ars sul caso Visodent

Un'ombra di incertezza si è abbattuta sulla salute orale dei cittadini siciliani: i centri dentistici sono improvvisamente chiusi, lasciando centinaia di pazienti senza assistenza e con molte domande senza risposta. Per fare luce su questa delicata vicenda, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione all'Ars, firmata da Jose Marano, per garantire trasparenza e tutela dei diritti di chi si trova in difficoltà. La verità deve emergere, perché nessuno deve restare solo di fronte a questa crisi.

Un'interrogazione sul caso Visodent è stata presentata all'Ars. La firma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento cinque stelle, chiedendo di fare chiarezza sull'incredibile storia dei centri dentistici che hanno chiuso all'improvviso, lasciando centinaia di pazienti siciliani con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Centri dentistici chiusi all'improvviso, M5S presenta interrogazione all'Ars sul caso Visodent

Scopri altri approfondimenti

Centri dentistici chiusi all'improvviso, pazienti lasciati senza cure già pagate: chi c'è dietro Visodent - L'improvvisa chiusura dei centri dentistici Visodent ha lasciato numerosi pazienti senza cure già pagate, suscitando preoccupazione e amarezza.

Segui queste discussioni su X

Centri dentistici chiusi all'improvviso, pazienti lasciati senza cure già pagate: chi c'è dietro Visodent https://ift.tt/NVByb1l https://ift.tt/KvR7a9L Tweet live su X

Centri dentistici chiusi, il caso Visodent arriva in Parlamento: la Procura apre un'inchiesta https://ift.tt/c1qpJkb https://ift.tt/yOWzs2k Tweet live su X