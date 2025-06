Cento euro per andare in taxi a Parco Leonardo e botte ai colleghi regolari I ras delle corse dall' Aeroporto

Viviamo in un'epoca dove il diritto alla mobilità sicura viene spesso calpestato da clan di tassisti senza scrupoli. Cento euro per un breve tragitto e violenze ai danni di chi esercita la legge sono segnali allarmanti di un sistema fuori controllo. È ora di fare chiarezza e ripristinare la legalità, perché nessuno dovrebbe subire minacce o aggressioni semplicemente per aver scelto il mezzo giusto.

Corse di appena 7 chilometri pagate 100 euro dall'aeroporto di Fiumicino fino a Parco Leonardo. Tassisti regolari minacciati e picchiati. Una guardia giurata investita. Prepotenze, aggressioni e violenze. Un marchio di fabbrica dei ras dei taxi del principale scalo di Roma e d'Italia, che da. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cento euro per andare in taxi a Parco Leonardo e botte ai colleghi regolari. I ras delle corse dall'Aeroporto

Altri articoli sullo stesso argomento

Chi è davvero la donna degli affitti fantasma nella casa alle porte di Torino: incassate decine di migliaia di euro e "più di cento famiglie beffate" - Chi è realmente la donna degli affitti fantasma alle porte di Torino? Dietro la sua parlantina affascinante e l'atteggiamento amichevole si cela una realtà inquietante: decine di migliaia di euro incassati e oltre cento famiglie truffate.

Segui queste discussioni su X

Cosa vi aspettavate da uno che ha definito la Juve "società con dieci euro in tasca che non può mangiare in ristoranti da cento euro"? #conte #juventus Tweet live su X

Nel 2024 la spesa previdenziale in Italia ha raggiunto i 400,4 miliardi di euro, pari al 68,2 per cento della spesa destinata alle prestazioni sociali. Ne parliamo ne #LaParolaAiGrafici di oggi Tutti i nostri grafici https://lavoce.info/la-parola-ai-grafici/… Tweet live su X