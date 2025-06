Centinaia di multe a sua insaputa | vigilante si ritrova con 28mila euro da pagare

Andrea Ferretto, vigilante di Nizza Monferrato, si è trovato catapultato in un incubo: 28mila euro di multe da pagare senza nemmeno accorgersene. Un autovelox invisibile ha stravolto la sua routine quotidiana, portando alla luce un problema sempre più comune: la scarsa attenzione alla segnaletica stradale. Questo episodio mette in evidenza l'importanza di una guida consapevole nell'era della tecnologia, dove ogni errore può costare caro.

Per sei mesi percorre la stessa strada senza accorgersi dell'autovelox. Una routine quotidiana diventata un incubo: è quanto accaduto ad Andrea Ferretto, vigilante residente a Nizza Monferrato (Asti), che si è visto recapitare a casa centinaia di multe per un totale di 28mila euro, accumulate nel corso di sei mesi senza esserne consapevole. Il tragitto verso il lavoro e l'autovelox "invisibile". Nel 2021, Ferretto lavorava presso un supermercato di Tortona (Alessandria), spostandosi ogni giorno in auto lungo lo stesso percorso. A metà strada, nella frazione Bazzana di Mombaruzzo, era stato installato un autovelox che l'uomo non ha mai notato.

