Cena di socializzazione per single lungo il Sile

Sei single e desideri fare nuove conoscenze? Partecipa alla cena di socializzazione lungo il Sile! In un’epoca in cui le interazioni virtuali dominano, questo evento rappresenta un'opportunità unica per ricollegarti e costruire legami autentici. Ricorda, le prenotazioni sono solo tramite Anthony al 3488781211. Non perdere questa occasione: potrebbe essere il primo passo verso una nuova avventura!

? Buongiorno community di Oj Eventi Single abbiamo organizzato una nuova occasione di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. Importantissimo? Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cena di socializzazione per single lungo il Sile

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cena di socializzazione presso il ristorante "Alla Torre de' Rossi"

Secondo firenzetoday.it: ? Buongiorno amici! Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro ...

Cena condivisa, una tavolata lunga un centro storico: oltre 4mila persone tra residenti e turisti

Segnala telenord.it: Alberto Scotto del Civ Banchi: "Appena mettevamo giù i tavoli e le panche c'era chi si sedeva e apparecchiava con cibi e bevande" ...

Cena spagnola assieme ad Eventi single

Come scrive veronasera.it: Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche ... Vi aspettiamo per una cena nella bellissima Location Capuccini, per una cena spagnola!Una ...