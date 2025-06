Cellulare vietato in classe | quando scatta la stretta e come funziona

Il ministro Valditara annuncia una stretta decisa sul divieto di cellulare in classe, sottolineando l'importanza di disintossicare i giovani dalle distrazioni digitali. Ma quando scatta esattamente questa misura e come funziona nel concreto? La sfida di educare responsabilmente i ragazzi si intreccia con temi delicati, tra regole ferree e il rispetto per le differenze, in un quadro che richiede equilibrio e fermezza.

Il ministro Valditara annuncia il giro di vite: "Dobbiamo abituare i ragazzi a disintossicarsi". Poi la stoccata al prof contro la figlia di Meloni: "Chi inneggia alla violenza è incompatibile con l'insegnamento".

Scuola, Valditara: ¬ęCellulare in classe vietato fino a 14 anni, valutiamo estensione a over 15¬Ľ - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la proposta di vietare l'uso del cellulare in classe fino ai 14 anni, con una possibile estensione per gli over 15.

