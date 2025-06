Cede un tratto del versante chiusa la Provinciale tra Levizzano e Puianello

Un tratto della provinciale 18 tra Levizzano e Puianello ha ceduto, costringendo alla chiusura. Questo evento mette in luce l'importanza della manutenzione delle infrastrutture, sempre più sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici. La sicurezza stradale deve rimanere una priorità, mentre ci interroghiamo su come prevenire simili situazioni in futuro. È un richiamo a riflettere sulle fragilità del nostro territorio!

A Castelvetro di Modena ha ceduto un tratto di strada provinciale 18 nella zona compresa tra Levizzano Rangone e Puianello. A causa del cedimento parziale di un'opera di sostegno posta a valle in un tornante stradale, la Provincia di Modena ha disposto la chiusura dell'asse viario a partire dal.

Cede tratto della Giardini: "La frana è ripartita" - Preoccupazione tra i cittadini dell'alto Frignano per la viabilità appenninica, dopo la scoperta di nuove crepe lungo il tratto della Sp 42, l'ex Statale 12 'via Giardini', sul monte Costa.

