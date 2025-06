C’è una bomba Maxi-evacuazione in fuga oltre 20mila persone | cosa sta succedendo

Un'incredibile operazione di evacuazione ha colpito una città, coinvolgendo oltre 20.000 persone. La causa? Ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale, riscoperti durante lavori in corso. Questo evento riporta alla luce non solo il peso della storia, ma anche l'importanza di garantire la sicurezza pubblica. Rimanere informati su queste situazioni è fondamentale: ogni dettaglio può fare la differenza. Come si gestisce l'eredità di un passato così complesso?

È iniziata stamattina, alle prime luci del giorno, una massiccia operazione di evacuazione che coinvolge oltre 20mila persone. A motivare il provvedimento è la necessità di intervenire su ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra mondiale, rinvenuti durante alcuni lavori. Le autorità locali hanno avviato un piano di sicurezza esteso, coinvolgendo centinaia di agenti, volontari e squadre di emergenza. In queste ore, gli artificieri stanno lavorando con la massima cautela per disinnescare tre bombe particolarmente pericolose. La situazione è delicata: viene controllato porta a porta che nessuno sia rimasto nell'area interessata, e tutta la zona è stata isolata in un raggio di almeno un chilometro.

Brillamento di una bomba, scatta l'evacuazione per i residenti: tutte le informazioni - A seguito del brillamento di una bomba inesplosa, il 25 aprile si procederà con la bonifica di un ordigno da 500 libbre rinvenuto in via Cascine ad Argenta.

