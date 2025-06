Ce li dobbiamo tenere tutti L' attacco di Giordano | con chi ce l' ha

In un clima di tensione e dibattito acceso, Mario Giordano apre la puntata di Fuori Dal Coro con parole che fanno rumore: “Ce li dobbiamo tenere tutti”. Ma chi sono i protagonisti di questa controversa vicenda? Si tratta di richiedenti asilo, tra cui un algerino con permesso scaduto nel 2016, che sfidano le norme e le decisioni della giustizia. Un tema caldo che coinvolge cuore e legge del nostro paese, e su cui riflettere profondamente.

"Li avevamo espulsi e portati in Albania ma la Cassazione dice no perché sono richiedenti asilo". Mario Giordano apre con queste parole la puntata di Fuori Dal Coro, programma in onda nella prima serata di Rete 4. Chi sono i soggetti in questione di cui parla il conduttore? Il primo un algerino con permesso di soggiorno scaduto nel 2016, con a carico già due decreti di espulsione dovuti alle denunce ricevute per lesioni personali e minacce, furto aggravato e droga. L'altro, invece, ha il permesso scaduto dall'anno scorso, anche lui conta un decreto di espulsione e qualche condanna per lesioni, rapine, ricettazione e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it