C' è in ballo trent' anni di galera Gli audio di Sempio intercettato nel 2017

Un caso che riapre il dibattito sulle intercettazioni e il loro utilizzo nel sistema giudiziario italiano. Sempio, protagonista di un'operazione da cui sembrava uscire indenne, ora si trova a fronteggiare uno scenario drammatico: trent'anni di pena in ballo. Questo episodio mette in luce la fragilità delle prove e le sfide che la giustizia deve affrontare per garantire equità. Resterà da vedere se la verità prevarrà.

Cinque anni fa Sempio viene "ascoltato" dagli inquirenti per 15 giorni. Ma le intercettazioni non vengono ritenute evidentemente rilevanti e infatti viene archiviato dai pm pavesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "C'è in ballo trent'anni di galera". Gli audio di Sempio intercettato nel 2017

