C' è il Festival della Lentezza come cambia la viabilità

Il “Festival della lentezza” si avvicina e con esso una riflessione importante sulla frenesia quotidiana. Dal 6 all’8 giugno, piazzale Salvo D’Acquisto e i borghi circostanti si trasformeranno in un luogo di meditazione e bellezza. Ma attenzione: per poter godere di questa esperienza unica, sono previsti cambiamenti nella viabilità. Scoprire come rallentare può migliorare il nostro vivere quotidiano è un tema che merita la tua attenzione!

In occasione della manifestazione denominata “Festival della lentezza” in programma in piazzale Salvo D’Acquisto, borgo delle Colonne e borgo degli Studi, dal 6 all’8 giugno, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle ore 12:00 del 05062025 alle ore 13:00 del 09062025. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - C'è il Festival della Lentezza, come cambia la viabilità

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Festival della Lentezza dal 6 all'8 giugno: tra gli ospiti Michele Serra, Antonio Scurati e Gad Lerner - È uno di quei momenti in cui l'Italia si esprime al meglio, unendo profondità di pensiero, qualità della vita e la straordinaria bellezza dei suoi luoghi.

Segui queste discussioni su X

Festival della Lentezza 2025: rallentare per vedere meglio https://aise.it/primo-piano/festival-della-lentezza-2025-rallentare-per-vedere-meglio/219780/160… @MariaC_Pisani @EuropeanYouthEU @italiangnr @italianigiovan1 @GIConfindustria @YAS_Soci Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

In arrivo il Festival della Lentezza, ecco le modifiche alla viabilità

Si legge su gazzettadiparma.it: In occasione del “Festival della lentezza” in programma in piazzale Salvo D’Acquisto, borgo delle Colonne e borgo degli Studi, dal 6 all’8 giugno, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: D ...

A Parma torna il Festival della Lentezza

Secondo iltitolo.it: La città ducale si prepara ad accogliere dal 6 all'8 giugno 2025 tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori e mostre tra Borgo delle Colonne, Piazzale Salvo d’Acquisto e Piazzale San Francesco.

Il Festival della Lentezza torna per tre giorni a Parma

Scrive ansa.it: Torma a Parma, dal 7 al 9 giugno, la decima edizione del 'Festival della Lentezza', con oltre 60 eventi tra musica, libri, incontri, spettacoli, laboratori, mostre ed iniziative esperienziali sul ...