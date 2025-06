cds – inter contatto con fabregas dopo l addio a inzaghi

L'Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dopo l'addio di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como e simbolo di una generazione di calciatori che ha rivoluzionato il gioco. Sarà lui il mister in grado di riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano? Le scommesse sono aperte e le emozioni non mancheranno!

