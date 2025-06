cds – calciomercato il crack mastantuono è vicino al psg di luis enrique lo hanno chiesto 10 club tre sono italiani

Il calciomercato entra nel vivo e tutti gli occhi sono su Franco Mastantuono! Il giovane talento, ambito da ben 10 club – tre italiani tra cui Inter e Milan – sembra avvicinarsi sempre di più al PSG di Luis Enrique. Questo interesse sottolinea non solo il suo straordinario potenziale, ma anche la crescente competitività del calcio europeo. Restate sintonizzati: il futuro di Mastantuono potrebbe scrivere pagine importanti nella storia del calcio!

2025-06-04 10:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere dello Sport: Franco Mastantuono ha conquistato letteralmente tutte le big europee. Il Psg, già da alcune settimane, sente di essere ancora in vantaggio per aggiudicarsi il fenomeno 17enne, in passato seguito anche da Inter e Milan. Risulta pure un tentativo del Como, mentre all'estero si sono mosse pure Bayern, Barcellona, City e United. Insomma, parliamo di un vero crack: un talento che tutte le grandi società vorrebbero ingaggiare a questa età. Il Psg, dicevamo, resta il club in pole: ha fatto sapere al River di essere molto interessata al ragazzo, che ha una clausola rescissoria da 45 milioni.