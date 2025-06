Catania modifiche alla viabilità per le celebrazioni del 5 giugno | limitazioni in zona piazza Nettuno

Catania si prepara a festeggiare il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri con limitazioni alla viabilità in zona piazza Nettuno. Un evento che non solo celebra la storia e il servizio di questo importante corpo, ma riflette un trend crescente di valorizzazione delle forze armate nelle celebrazioni pubbliche. Rimanete aggiornati sulle modifiche per non perdere l’occasione di partecipare a questa commemorazione significativa!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Giovedì 5 giugno, in occasione della celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà in piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno), la Direzione Traffico Urbano e Mobilità ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dell’Arma dei Carabinieri per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Orario delle limitazioni. Le modifiche saranno in vigore dalle ore 14,00 alle ore 21,00 di giovedì 5 giugno, o comunque fino a cessate esigenze legate all’evento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, modifiche alla viabilità per le celebrazioni del 5 giugno: limitazioni in zona piazza Nettuno

Segui queste discussioni su X

La cabina di regia convocata oggi per decidere le ultime modifiche al Pnrr *si trasformerà, quasi certamente*, nel de profundis per tre capitoli fondamentali. Parliamo di alcuni importanti assi ferroviari, delle reti per il rifornimento delle auto elettriche e gli alloggi Tweet live su X