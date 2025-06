Castello sotto le stelle cena di autofinanziamento per la Festa Medievale di Signa

un'antica cena medievale all'autofinanziamento della festa di Signa. Il 21 giugno, dalle 20.00, il Castello si trasformerà in un palcoscenico di storia e magia. Un'occasione imperdibile per gustare piatti tipici in un contesto unico, mentre riscopriamo insieme le tradizioni locali. Non solo un evento gastronomico, ma un invito a rivivere il passato e a rinvigorire l’identità culturale della nostra comunità! Partecipa e fai la differenza!

Il suggestivo scenario del Castello di Signa si prepara ad accogliere un evento che promette di trasportare i partecipanti in un'atmosfera d'altri tempi. Il 21 giugno, a partire dalle ore 20.00, Via Santa Maria si animerà per "Castello Sotto Le Stelle", una serata speciale che unisce l'incanto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Castello sotto le stelle", cena di autofinanziamento per la Festa Medievale di Signa

