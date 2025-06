Castelli ScN | “Votiamo no al referendum cittadinanza ma andiamo alle urne | mai rinunciare ai diritti”

In un contesto di grande fermento politico, Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, sottolinea l'importanza di partecipare alle urne dell'8-9 giugno, anche se il partito si oppone alla cittadinanza automatica. La sua chiamata è chiara: difendere i propri diritti e esercitare il voto con libertà di coscienza. Un messaggio forte che ricorda come il diritto di voto sia un pilastro imprescindibile della democrazia, e che mai bisogna rinunciare a questa fondamentale prerogativa. Continua a leggere...

Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, intervistata da Fanpage.it spiega la posizione del partito in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno: no sulla cittadinanza, libertà di coscienza sul lavoro. Ma invita comunque gli elettori ad andare alle urne: "Quando si ha diritto al voto non ci si deve rinunciare mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it