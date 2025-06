Castel San Giorgio screening gratuiti per udito e memoria | tutte le info

A Castel San Giorgio, il Comune offre screening gratuiti per udito e memoria, rispondendo a un'emergenza sanitaria sempre più urgente. La prevenzione è fondamentale in un'epoca in cui i disturbi cognitivi stanno aumentando. Non perdere l'occasione di prenderti cura della tua salute: un semplice test può rivelarsi decisivo. Scopri come questi servizi possono migliorare la qualità della vita tua e dei tuoi cari!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Castel San Giorgio da oltre un anno, grazie al protocollo d’intesa con il distretto 60 ed il Centro Disturbi Cognitivi e della Memoria ha stilato un programma di visite gratuite con somministrazione del test dal quale verificare i primi campanelli d’allarme di una patologia in forte aumento tra la popolazione adulta. “ Grazie alla sinergia con Asl e CDCD di Nocera Inferiore, grazie all’impegno del consigliere comunale delegato alla Sanità, il dott. Michele Fasolino e alla presidente del Consiglio Gilda Tranzillo, visto anche il numero di richieste, terremo un altro importante appuntamento di controlli rivolti ai cittadini di Castel San Giorgio over 45 anni per individuare i primi segnali di queste malattie- ha detto il sindaco Paola Lanzara-. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio, screening gratuiti per udito e memoria: tutte le info

