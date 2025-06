Caso Vanzina parla la moglie di Enrico

La faida familiare tra Lisa Melidoni e Carlo Vanzina si intensifica, rivelando il lato oscuro dell'eredità. Con 250 milioni di euro in gioco, il conflitto va ben oltre il dolore per la perdita di Enrico. Le accuse di truffa e calunnia portano alla luce una dinamica complessa, un riflesso delle tensioni familiari che possono scatenarsi in tempi di crisi. Il processo del 26 giugno si preannuncia come un evento da seguire con attenzione.

In atto una faida familiare. Lisa Melidoni parla della faida familiare in atto con il fratello del suo defunto marito, Carlo Vanzina. Alla morte di Enrico ci sono state polemiche e faide per 250 milioni. Melidoni ha accusato Carlo di tentata truffa e lui di calunnia e ora i due si troveranno in tribunale il 26 giugno. Intanto, la donna, ha parlato dalle pagine di Corriere della Sera. «In questi ultimi anni non ho mai voluto pubblicizzare questa triste vicenda, nel rispetto del ricordo di mio fratello», ha detto Enrico. Melidoni ha ribattuto: «Ormai nulla mi sorprende più da chi è stato capace di fare tutto questo ad un fratello morto».

