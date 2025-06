Caso Todde | il centrodestra invoca il voto maggioranza | Si va avanti

Il centrodestra si prepara a invocare il voto di maggioranza, deciso a tracciare il percorso per andare avanti nonostante lo spettro della decadenza di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. Una legislatura segnata da ricorsi e tensioni, che mette alla prova la tenuta politica locale. La partita si fa sempre più intensa, mentre le strategie si affilano per determinare il futuro dell’amministrazione regionale. In questa sfida, tutto è ancora da decidere.

AGI - Lo spettro della decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, sta condizionando il Consiglio regionale, in una legislatura che, ultimamente, è stata contrassegnata dai ricorsi della governatrice sarda. Todde, tra l'altro, secondo l'ultima rilevazione di Swg sull'efficacia dell'operato dei presidenti di Regione, si è posizionata all' undicesimo posto della classifica nazionale. Centrodestra: "Serve tornare al voto". La minoranza di centrodestra sollecita il voto anticipato, con un ritorno alle urne per ridare la parola agli elettori. "Abbiamo una situazione - ha affermato Alessandro Sorgia, capogruppo regionale del gruppo Misto-Lega - per cui si sta stravolgendo la volontà popolare e così non si può proseguire. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Todde: il centrodestra invoca il voto, maggioranza: "Si va avanti"

Oggi la decisione del tribunale sul caso Todde - Oggi il tribunale di Cagliari si pronuncerà sul ricorso riguardante la possibile decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde.

