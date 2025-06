Caso Todde | il centrodestra invoca il voto maggioranza | Si va avanti

La tensione politica in Sardegna si infittisce mentre il centrodestra invoca il ritorno alle urne, in un contesto segnato dalle minacce di decadenza di Alessandra Todde. La governatrice, al centro di controversie e ricorsi, vede il suo operato sotto scrutinio, mentre l'intera regione si prepara a una possibile svolta elettorale. La situazione resta incandescente: si va avanti o si torna al voto? La risposta potrebbe cambiare il destino della Sardegna.

AGI - Lo spettro della decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, sta condizionando il Consiglio regionale, in una legislatura che, ultimamente, √® stata contrassegnata dai ricorsi della governatrice sarda. Todde, tra l'altro, secondo l'ultima rilevazione di Swg sull'efficacia dell'operato dei presidenti di Regione, si √® posizionata all' undicesimo posto della classifica nazionale. Centrodestra: "Serve tornare al voto". La minoranza di centrodestra sollecita il voto anticipato, con un ritorno alle urne per ridare la parola agli elettori. "Abbiamo una situazione - ha affermato Alessandro Sorgia, capogruppo regionale del gruppo Misto-Lega - per cui si sta stravolgendo la volont√† popolare e cos√¨ non si pu√≤ proseguire. 🔗 Leggi su Agi.it