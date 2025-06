Caso sospetto di Dengue disinfestazione in zona Buon Pastore

In una città attenta alla salute dei suoi abitanti, la notizia di un sospetto caso di Dengue in zona Buon Pastore ha acceso l’allarme. Per garantire la massima sicurezza, è iniziata immediatamente una serie di interventi di disinfestazione, già in atto tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno. La priorità? proteggere le persone e prevenire ogni rischio di diffusione. Per precisione i...

Si svolge, in via cautelativa, già nella notte di oggi, tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. L'area dell'intervento si trova in una zona vicino a viale Buon Pastore. Per precisione i.

