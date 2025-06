Caso Mario Paciolla | presentata nuova interrogazione del Partito Democratico a Tajani

Il caso di Mario Paciolla torna al centro dell'attenzione con la nuova interrogazione del Partito Democratico. A pochi giorni dal quinto anniversario della sua tragica scomparsa, i deputati chiedono al Ministro Tajani di fare chiarezza su nuovi elementi emersi da recenti inchieste. Un richiamo a un tema più ampio: la trasparenza e la giustizia per le vittime innocenti. Ogni voce conta, e ora è tempo di farsi sentire!

I deputati dem interrogano il Ministro degli Esteri: "Emersi nuovi elementi dalle inchieste giornalistiche". Il prossimo 15 luglio ricorrerĂ il quinto anniversario della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma di #MarioPaciolla: "Da subito ho capito che lui corresse un grave pericolo. L'11 Luglio 2020 ci dice di avere problemi con ONU, che ha avuto delle discussioni, che gliela faranno pagare in qualche maniera." Tweet live su X

Caso Garlasco, nuova impronta riaccende le indagini. OMS: via libera all’accordo pandemico globale, Italia si astiene. E a #Cannes tocca a Mario Martone con “Fuori”. Tutto questo a Effetto Notte https://tinyurl.com/m9k9xkjh Tweet live su X

