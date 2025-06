Caso Madeleine McCann | nuova perquisizione in Portogallo la predizione della sensitiva Jenna Acton

Le misteriose speranze di ritrovare Madeleine McCann tornano a riaccendersi grazie alle intuizioni di Jenna Acton, sensitiva di fama internazionale. Con mezzi pesanti e un’intuizione che ha catturato l’attenzione di tutta Europa, le forze dell’ordine scavano nel cuore di un’area boschiva portoghese, tentando di svelare il prezioso segreto custodito dal tempo. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini…

L’intuito di una sensitiva guida le nuove ricerche della polizia portoghese e tedesca. È ripresa con mezzi meccanici, pale, motoseghe e picconi l’operazione per ritrovare il corpo di Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 in Algarve, all’età di tre anni. Gli agenti stanno esplorando un’area boschiva nei pressi di una vecchia fattoria appartenuta a Christian Brueckner, principale sospettato del caso. Tra i protagonisti inattesi della vicenda, la sensitiva britannica Jenna Acton, che ha indicato con precisione su una mappa il punto in cui è stato poi ritrovato il corpo di Jay Slater a Tenerife. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it