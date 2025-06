Caso Garlasco occhi puntati su incidente probatorio | attese risposte da Dna e impronte

Il caso di Garlasco torna alla ribalta: il 17 giugno, il tanto atteso incidente probatorio potrebbe svelare verità nascoste. Con l'analisi del DNA e delle impronte, la Procura di Pavia punta a fare luce su un delitto che ha scosso l'Italia e alimentato dibattiti su giustizia e verità. In un'epoca in cui la scienza forense gioca un ruolo cruciale, quali sorprese ci riserverà questo processo? Restate sintonizzati!

(Adnkronos) – Dna e impronte. E' l'incidente probatorio, al via il prossimo 17 giugno, il centro dell'inchiesta su Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. E' sugli elementi scientifici che si concentra la Procura di Pavia per mettere a tacere piste alternative suggestive e teorie infondate che .