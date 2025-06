Caso Garlasco legali famiglia Poggi | ‘Campagna diffamatoria contro Chiara’ la replica sulla email

Nel caso di Garlasco, la famiglia Poggi alza la voce contro una "campagna diffamatoria" che colpisce Chiara, la giovane tragicamente uccisa nel 2007. I legali denunciano un assalto mediatico che riapre ferite mai rimarginate, sottolineando come la memoria delle vittime non debba essere strumentalizzata. In un'epoca in cui il rispetto della dignità umana è sempre più messo in discussione, questa vicenda riaccende il dibattito su etica e gi

I legali della famiglia Poggi denunciano una campagna diffamatoria "assillante" ai danni di Chiara, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. In una nota ufficiale, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che assistono i genitori e il fratello della vittima, esprimono profonda indignazione per quanto trasmesso nel servizio andato in onda ieri sera a Le Iene su Italia 1. La reazione dopo il servizio de Le Iene: 'Valuteremo azioni legali'. "La famiglia Poggi è da settimane vittima di una campagna diffamatoria da parte di alcuni organi di informazione e dei social, che purtroppo non risparmia nemmeno la memoria della amata Chiara", scrivono i legali.

