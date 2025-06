caso di dengue a livorno scatta la disinfestazione urgente

Una minaccia improvvisa si abbatte su Livorno: un caso di dengue ha scatenato un intervento di disinfestazione urgente nel quartiere della Rosa. Questa azione immediata mira a prevenire la diffusione del virus, proteggendo cittadini e comunità . La sicurezza pubblica non può attendere: ecco perché l’amministrazione si mobilita subito per garantire un ambiente più sicuro e libero da rischi.

Livorno, 4 giugno 20025 – Un intervento urgente di disinfestazione verrĂ effettuato questa sera, martedì 4 giugno, a partire dalle ore 22 nel quartiere della Rosa, a Livorno. L’operazione è stata disposta in seguito alla segnalazione da parte del Dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest di un caso di Dengue, la malattia virale di origine tropicale trasmessa dalla zanzara tigre. La disinfestazione straordinaria, come comunicato dal Comune di Livorno, si concentrerĂ in un’area con un raggio di 200 metri attorno al punto di residenza della persona contagiata. L’obiettivo è ridurre drasticamente la presenza di zanzare potenzialmente vettori del virus e prevenire eventuali ulteriori contagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it