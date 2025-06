Caso di dengue a Livorno | profilassi per una 30enne di ritorno dal sud est asiatico

Un caso di dengue è emerso a Livorno, richiamando l'attenzione su un virus sempre più presente nel nostro continente. La 30enne, tornata dal sud-est asiatico, ha attivato la profilassi necessaria. Questo episodio sottolinea l'importanza di informarsi sui rischi sanitari legati ai viaggi, un tema sempre più rilevante nell'era della globalizzazione. Proteggersi è fondamentale: essere consapevoli è il primo passo verso la salute!

LIVORNO – Un caso di dengue è stato diagnosticato ad una livornese di circa 30 anni di ritorno da un soggiorno nel sud-est Asiatico. La donna, che si è presentata al pronto soccorso con lievi sintomi febbrili, è stata sottoposta a specifici accertamenti, resi necessari dal recente soggiorno in area tropicale, che hanno consentito una diagnosi tempestiva della malattia grazie anche al supporto del personale del reparto di malattie infettive. La paziente, che non rappresenta un rischio diretto di contagio per altre persone, è in buone condizioni di salute e, non necessitando di ricovero, è stata dimessa con indicazioni cliniche da seguire al proprio domicilio.