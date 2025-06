Caso Brescia | la Corte d' Appello fissa l' udienza c' è già la data

L'attesa è finita: la Corte d'Appello ha fissato per il 10 giugno l'udienza sul caso Brescia. La giustizia sportiva accelera, e il club lombardo si prepara a combattere per ribaltare la pesante penalizzazione di 8 punti inflitta dal Tfn. Una battaglia cruciale che potrebbe cambiare le sorti della stagione e riportare il Brescia in corsa per obiettivi ambiziosi. L'adrenalina è nell'aria!

La giustizia sportiva procede a ritmo spedito. Dopo il deposito del ricorso del Brescia, la Corte federale d'Appello ha fissato l'udienza: si terrà il 10 giugno. E' il secondo grado di giudizio. Il Brescia deve ribaltare la sentenza del Tfn, che l'ha penalizzata di 8 punti, 4 dei quali subito.

Save, il caso riaccende lo scontro fra Lega e Forza Italia. La Regione: «Non è materia nostra». Scintille anche sulla Brescia-Padova - Il caso SAVE riaccende le tensioni tra Lega e Forza Italia, con Palazzo Balbi che si distacca dalla questione, affermando che "la Regione non è competente in materia".

*[L'ORIZZONTE]* Il club giallazzurro aspetta la sentenza di secondo grado sul caso-Brescia e poi potrà pensare al prossimo campionato. Tappa cruciale la tradizionale conferenza del presidente Stirpe. Il punto della situazione, primi spifferi di mercato

Brescia retrocesso in Serie C: otto punti di penalità per il caso contributi - Il Tribunale Federale sanziona il club: quattro punti sottratti nella stagione appena conclusa, altri quattro nella prossima. Inibiti Massimo ed Edoardo Cellino.