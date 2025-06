caso becciu il vaticano apre un fascicolo nei confronti di francesca chaouqui

Nel cuore di un'intricata vicenda giudiziaria che coinvolge il Vaticano, emergono nuovi protagonisti e colpi di scena. Dopo la condanna del cardinale Becciu, il procedimento si arricchisce di una nuova pagina con l’apertura di un fascicolo nei confronti di Francesca Chaouqui, soubrette di un’epoca di scandali e rivelazioni. Cosa si cela dietro questa mossa? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata query che potrebbe segnare un ulteriore capitolo nella storia della Chiesa e della giustizia italiana.

Nel contesto del procedimento relativo all’acquisto dell’immobile londinese da parte della Segreteria di Stato vaticana, vicenda che ha giĂ visto la condanna in primo grado del cardinale Angelo Becciu a cinque anni e sei mesi di reclusione, è emerso un nuovo capitolo giudiziario con l’apertura di un fascicolo nei confronti di Francesca Immacolata Chaouqui. Le accuse mosse nei confronti di Francesca Chaouqui. Tre le imputazioni avanzate dal tribunale vaticano: traffico di influenze, per aver presumibilmente ricevuto somme da un’altra testimone con l’obiettivo di condizionare monsignor Alberto Perlasca, ovvero il principale accusatore di Becciu, falsa testimonianza resa nel dibattimento e subornazione, per aver spinto un altro testimone a rendere dichiarazioni non veritiere. 🔗 Leggi su Lettera43.it