Casi di Dengue a Campi Bisenzio scatta la disinfestazione straordinaria

Casi di dengue a Campi Bisenzio: scatta la disinfestazione straordinaria! Il sindaco Andrea Tagliafferi ha preso misure urgenti per contrastare la diffusione della temibile zanzara tigre. Questo evento evidenzia l'importanza di monitorare le malattie tropicali, sempre più presenti anche in Italia. Rimanere informati e attivi è fondamentale! Non sottovalutiamo i segnali: la salute pubblica è una priorità per tutti noi.

Campi Bisenzio (Firenze), 4 giugno 2025 – Casi di Dengue a Campi Bisenzio. Il sindaco Andrea Tagliafferi ha firmato un’ordinanza urgente, su segnalazione della Asl Toscana Centro, per contrastare la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus), a seguito di casi importati di Dengue registrati nel territorio. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione da parte dell’Azienda sanitaria considerato che i soggetti affetti dal virus importato da stato estero, hanno soggiornato eo lavorato in edifici ubicati nel comune di Campi Bisenzio. Le zone interessate sono: via Ippolito Nievo e via Mammoli (solo i civici che riceveranno l’informativa specifica). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casi di Dengue a Campi Bisenzio, scatta la disinfestazione straordinaria

