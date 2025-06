Cascina | il presidente del Consiglio regionale in visita ai cantieri del Pnrr

In un'epoca in cui la rigenerazione urbana è diventata un tema cruciale per le città italiane, il Presidente del Consiglio Regionale ha visitato i cantieri del PNRR a Cascina. Dal rinnovamento del Teatro Bellotti Bon all'ampliamento della biblioteca, questi progetti non solo riqualificano spazi, ma rispondono anche alle esigenze della comunità. Un passo fondamentale verso un futuro sostenibile e inclusivo! Scopri come la tua città si sta trasformando.

Cascina (PI), 4 giugno 2025 – Prima il Teatro Bellotti Bon, poi Palazzo Bulleri (ampliamento biblioteca, spazi per associazioni e due appartamenti), via Guelfi (spazi per associazioni, spazi integrativi all’abitare e posti letto) e via Modda (complesso residenziale per emergenza abitativa) e piazza Cacciamano (abbattimento ex scuola e realizzazione di un parco pubblico). È questo il giro dei cantieri Pnrr che l’amministrazione comunale ha organizzato insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. “La visita ai cantieri di Cascina – ha detto Mazzeo a margine del giro – ha rappresentato un momento significativo per constatare direttamente come gli investimenti del PNRR e del bando Pinqua stiano trasformando positivamente la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina: il presidente del Consiglio regionale in visita ai cantieri del Pnrr

