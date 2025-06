Cartelli nascosti anticipano i lavori Cantiere in vista per il ponte sul Po

Un nuovo cantiere si prepara a far discutere: i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte sul Po. Cartelli nascosti tra le fronde avvisano i pendolari che, fino a settembre, dovranno affrontare disagi nei loro spostamenti. Questo è solo un esempio di come l'attenzione alla sicurezza delle infrastrutture sta diventando cruciale in un'era in cui la mobilità è al centro delle nostre vite. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri tragitti!

Cartelli nascosti dalle piante e poco visibili informano che il ponte sul Po sarĂ interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Fino a fine settembre i tanti pendolari e non solo che si spostano tra l’Oltrepò e Pavia o anche Milano dovranno fare i con il cantiere e i lavori programmati da RFI con interruzione della circolazione dal 21 luglio al 29 agosto. Temendo d’incappare in ritardi e cancellazioni, ieri alle 7 erano pochi i pendolari in partenza dalla stazione di Voghera. "Chi ha potuto è rimasto a lavorare da casa – commentavano i viaggiatori, che dovevano fare i conti con un solo binario sulla linea Milano-Genova – Chi non ha avuto questa possibilitĂ , avrĂ usato l’auto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartelli nascosti anticipano i lavori. Cantiere in vista per il ponte sul Po

Segui queste discussioni su X

Mangiamo 27 kg di #zucchero all'anno a testa. Tantissimo, troppo. Bisogna fare attenzione agli alimenti industriali che contengono zuccheri nascosti. Scarica la tabella con gli zuccheri nascosti e leggi l'articolo #nosugar https://mimettoadieta.it/guida-ai-dolci-s Tweet live su X

Egidio Stigliano ha trascorso l’infanzia nascosto in un bosco. Lui ricorda la condizione degli emigranti del nostro paese fino a non molti anni fa in Svizzera, in un tempo in cui i bar affiggevano cartelli con il divieto di ingresso agli italiani. #LaDifesaDellaRazza Tweet live su X

“Monti e Gemini stanno facendo affari di nascosto dal cartello” #DoppioGioco Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Cartelli nascosti anticipano i lavori. Cantiere in vista per il ponte sul Po

ilgiorno.it scrive: Cartelli nascosti dalle piante e poco visibili informano che il ponte sul Po sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Fino a fine settembre i tanti pendolari e non solo che si spostan ...

Ponte sulla Montalese. Cartelli a sorpresa. Lavori prorogati fino alla fine di marzo

Lo riporta lanazione.it: Sui cartelli lungo la Montalese che avvertono della chiusura del ponte sulla Bure a Pontenuova è apparsa ieri una scritta che indica come data della fine dei lavori il 28 marzo 2024, un mese dopo ...

Tornano i cartelli stradali sulla 66 Cireglio-Ponte Calcaiola, ora lavori

Come scrive lanazione.it: Cartelli "incappucciati": svelato il mistero ... 2020 e riguardante un tratto della 66 e uno della 716 (superstrada). I lavori effettuati, rilevano da Anas, hanno migliorato notevolmente la ...