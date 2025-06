Carraro pronto per la corsa al Coni | domani la candidatura

Franco Carraro si prepara a scendere di nuovo in campo per il Coni, con una candidatura che potrebbe cambiare le sorti dello sport italiano. Con un passato ricco di successi e sfide, il suo obiettivo è confermare il suo impegno e portare nuova energia alla guida dello sport nazionale. La corsa è ormai alle porte: restate sintonizzati, perché la decisione finale arriverà nelle prossime ore e potrebbe riscrivere il futuro dello sport italiano.

AGI -¬†¬†Franco Carraro, secondo quanto apprende l'AGI da ambienti vicini al suo entourage, √® "fortemente intenzionato" a presentare la candidatura a presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 "nella giornata di domani poco prima della scadenza", tassativa delle ore 14. Carraro si candider√† anche perch√©¬†i suoi precedenti tre mandati non erano stati pieni, ovvero quadriennali, e comunque precedenti alle modifiche dello Statuto del Coni risalenti al novembre 2023. Modifiche che vennero poi approvate con Dpcm interministeriale del 20 dicembre 2023, a firma dei ministri Giorgetti e Abodi, sul quale venne, tra le varie cose, ribadito che "la durata del mandato √® quadriennale e che presidenti e componenti non possono svolgere pi√Ļ di tre mandati". 🔗 Leggi su Agi.it