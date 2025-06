Carramba che Milan! Così Tare riunisce i due fratelli d’oro in quattro mosse

Carramba che Milan! Igli Tare, stratega con un sogno nel cuore, ha orchestrato in quattro mosse il ritorno dei due fratelli d’oro nel cuore rossonero. Con un’idea romantica e un direttore sportivo che conosce la strada, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Ma sarà davvero possibile riunire queste stelle? La risposta sta nelle prossime mosse del club.

