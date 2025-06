Carlos Alcaraz il piano di avvicinamento alla semifinale con Musetti | annunciata una versione turista

Carlos Alcaraz ha dimostrato ancora una volta il suo talento travolgente, superando facilmente Tommy Paul e conquistando le semifinali del Roland Garros. Ma c’è di più: il giovane spagnolo sta pianificando un avvicinamento strategico alla semifinale con Musetti, trasformandosi anche in "turista". Un modo interessante per gestire la pressione e immergersi nell’atmosfera parigina. Sarà questo il segreto che lo porterà alla vittoria? Rimanete sintonizzati!

Carlos Alcaraz ha travolto lo statunitense Tommy Paul e si è qualificato in maniera perentoria alle semifinali del Roland Garros, ribadendo il suo status di grande favorito del secondo Slam della stagione. Il fuoriclasse spagnolo si era distratto nei turni precedenti concedendo un set all’ungherese Fabian Maroszan, al bosniaco Damir Dzumhur e allo statunitense Ben Shelton, ma contro l’americano non ha avuto sbandamenti e si è imposto in maniera travolgente. Il numero 2 del mondo tornerĂ in campo venerdì 6 giugno per affrontare Lorenzo Musetti: l’iberico partirĂ ancora una volta con i favori del pronostico, ma il toscano ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltĂ l’avversario e per cercare il colpaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it