Carlo Messina di Intesa Sanpaolo nominato banchiere dell' anno a Francoforte

Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, è stato insignito del titolo di "Banchiere dell'Anno" a Francoforte, un riconoscimento che sottolinea l'eccellenza e la continuità dei suoi risultati dal 2013. In un contesto economico europeo in trasformazione, la leadership visionaria di Messina non solo rafforza la posizione della banca, ma offre anche un esempio di resilienza che ispira il settore. Un momento da non perdere!

Carlo Messina è per la stampa finanziaria di Francoforte il banchiere dell'anno. Come reso noto dalla Group of 20+1, l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo riceve il premio per i suoi "risultati eccellenti in una continuità impressionante". Dall'assunzione dell'incarico, nel maggio 2013, Messina ha plasmato l'istituto fino a farlo diventare uno degli enti più redditizi e allo stesso tempo più stabili d'Europa. Il premio, originariamente promosso dallo specialista di Pr Nader Maleki, viene assegnato dal 1994 nel quadro della Euro finance week. Nella motivazione si sottolinea che Messina, nato a Roma nel 1962, ha coronato la sua carriera alla guida della maggiore banca italiana lo scorso anno, con un utile record. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Messina di Intesa Sanpaolo nominato banchiere dell'anno a Francoforte

Carlo Messina: Il risparmio è una questione di sicurezza nazionale - In un recente intervento, Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l'importanza del risparmio come pilastro di sicurezza nazionale.

