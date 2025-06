Carlo Felice a Federico Pupo la direzione artistica | ancora ufficioso il nome del consulente del soprintendente

In un panorama culturale in evoluzione, il ruolo del direttore artistico si trasforma sotto la nuova legge delle Fondazioni liriche, diventando un consulente del sovrintendente. Tra le stelle di questa rivoluzione, spiccano nomi come Carlo Felice e Federico Pupo, pronti a ridefinire il teatro musicale. Ma cosa significherà davvero questa svolta per il futuro delle istituzioni? Lo scopriremo analizzando i cambiamenti in atto e le sfide che ci attendono.

Con la nuova legge delle Fondazioni liriche, come √® noto, il direttore artistico √® stato trasformato in una sorta di "consulente" del sovrintendente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Carlo Felice, a Federico Pupo la direzione artistica: ancora ufficioso il nome del ‚Äúconsulente‚ÄĚ del soprintendente

Altre letture consigliate

La ‚ÄúCarmen‚Ä̬†di Georges Bizet in scena al Teatro Carlo Felice - Venerd√¨ 16 maggio alle ore 20, il Teatro Carlo Felice ospita la prima della celebre "Carmen" di Georges Bizet.

Segui queste discussioni su X

Un uomo del Novecento italiano, figura della modernità e della ricerca della velocità. Il Museo Nazionale dell'#Automobile di #Torino dedica una mostra a Carlo Felice Trossi, pilota e aviatore, progettista e costruttore di automobili e barche. Tweet live su X

/ 24 concerti al Teatro Carlo Felice #Genova 13 ottobre 2025 - 18 maggio 2026 PROGRAMMA: http://bit.ly/StagioneGOG2526 con Barry Douglas, The Swingles, Grigory Sokolov, @aldimeolamusic, Sergej Krylov Abbona Tweet live su X