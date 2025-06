Carlo Conti testimonial per Amadeus con ironia da Fiorello | ‘Like a Star una serata tale e quale… ‘

Carlo Conti, con il suo sorriso contagioso, si trasforma in testimonial ironico per Amadeus, prendendo in giro il suo stile brillante e la sua capacità di trasformarsi in star assolute. Con un tono che richiama l’ironia di Fiorello, introduce «Like a Star», una serata che promette di essere un vero spettacolo… ma non finisce qui! La puntata di Radio2 Radio Show – La Pennicanza si avvicina alla conclusione, lasciando spazio a sorprese e battute fulminanti che faranno sorridere anche i più esigenti.

Si avvia alla chiusura della stagione per Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il format satirico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio 2. Anche in questa puntata non sono mancati ritmo, battute fulminanti e incursioni a sorpresa. Carlo Conti fa il promo per il programma di Amadeus giocando sul format. Tra i momenti clou, la telefonata in diretta a Carlo Conti, “reo” di aver dichiarato: “Cambiando azienda avrei guadagnato di più, ma sto bene in Rai”. Fiorello scherza: “È un vero aziendalista! Ha tatuato ‘Roberto’ su una spalla e ‘Sergio’ sull’altra!”. Poi l’idea improvvisa: “Carlo, puoi fare uno spot per Amadeus sul Nove?”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Carlo Conti testimonial per Amadeus con ironia da Fiorello: ‘Like a Star, una serata tale e quale…. ‘

Contenuti che potrebbero interessarti

Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto” - In un raro momento di sincerità, Carlo Conti ha condiviso le sue esperienze di insuccesso, rivelando un lato inaspettato della sua carriera.

Segui queste discussioni su X

ilGiornale on X: "Saranno ancora Carlo Conti e Andrea Delogu a tenere le redini degli appuntamenti, a ingresso gratuito per il... https://t.co/xJWuQrCZwf" Tweet live su X

L’attesa è finita, ecco il programma di questa edizione di #TIMSummerHits! Ci vediamo da SABATO 7 a MARTEDÌ 10 GIUGNO dal vivo in Piazza del Popolo a Roma Presentano Carlo Conti e Andrea Delogu Ci vediamo presto, e come sempre, non mancher Tweet live su X