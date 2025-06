Carlo Conti promuove lo show di Amadeus sul NOVE la gag con Fiorello | “Tale e quale ad altre serate? Meglio”

Un sorpasso di allegria e talento avviene in diretta: Carlo Conti, l’icona della tv italiana, si unisce a Rosario Fiorello in un siparietto improvviso che conquista il pubblico radiofonico. La richiesta di Fiorello di un promo per “Like A Star” di Amadeus diventa l’occasione perfetta per un momento di spontaneità e complicità tra grandi nomi dello spettacolo. Continua a leggere…

Rosario Fiorello ha telefonato in diretta Carlo Conti durante La Pennicanza in onda su Radio 2 Radio e gli ha chiesto un promo per Like A Star di Amadeus, in programma per stasera sul NOVE. Il celebre conduttore di Rai 1, divertito, ha accettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

