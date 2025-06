Carlo Conti improvvisa lo spot per Amadeus a telefono con Fiorello | il risultato è perfido

Immaginate una telefonata a sorpresa, un’improvvisata che scuote il panorama dello spettacolo: Carlo Conti, inaspettatamente, si fa vivo durante lo show di Fiorello per promuovere la puntata di "Like A Star" e lanciare una frecciatina pungente. Un momento avvincente che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando che anche i grandi sanno sorprendere quando meno te lo aspetti. E tu, sei pronto a scoprire cosa ha detto?

Fiorello chiama Carlo Conti gli chiede di promuovere la puntata di Like A Star di Stasera. La risposta del conduttore di Rai 1 è una frecciata in piena regola. Una promozione improvvisata, con tanto di "belvata". Ma da parte di un insospettabile: Carlo Conti. Durante lo show radiofonico di Fiorello La Pennicanza infatti, lo show man ha raggiunto telefonicamente Carlo Conti e, ai microfoni di Rai Radio 2, gli ha chiesto di promuovere il programma di Amadeus su Nove. Like a Star Questa sera in prima serata su Nove andrà in onda la quarta puntata di Like a Star; un talent in cui si sfidano team di concorrenti accumunati dalla passione per un artista.