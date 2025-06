Carenza di medici di famiglia nel Pordenonese | In cinque anni diminuiti di 34 unità

La regione deve intervenire immediatamente per invertire questa spirale di criticità, garantendo un accesso equo e tempestivo alle cure primarie. La salute dei cittadini non può più aspettare: è il momento di agire concretamente, rafforzando i servizi e valorizzando i medici di famiglia, pilastri fondamentali del nostro sistema sanitario. Solo così possiamo ridare speranza e sicurezza a territori ormai in emergenza.

"Da Clauzetto alla Val Tramontina, fino a tutta la pedemontana pordenonese, la carenza di medici di medicina generale, ha assunto dimensioni fortemente critiche. Il grido d'allarme che i territori stanno lanciando da tempo e anche in questi giorni, non può passare sotto silenzio. La Regione deve.

